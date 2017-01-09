Пожар в ТЦ «Атолл» удалось ликвидировать к 9 часам утра «Заповедные места родного края» - под таким названием на Орловщине стартует новый областной фотоконкурс Сдаётся в аренду встроенное нежилое помещение - 201,4 кв.м по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.1 Размещение объявлений "бегущей строкой" - от 100 руб. Тел. 76-30-44

Территориальное управление Росимущества в Орловской области выставило на торги арестованное имущество ЗАО «Дормаш»

9 Января 2017 18:15 – Общество
Речь идёт о пяти бульдозерах Б-150, средства от реализации которых будут направлены на частичное погашение задолженности по зарплате работников предприятия.

Пожар в орловском ТЦ «Атолл» удалось ликвидировать к 9 часам утра

9 Января 2017 10:22 – Происшествия
Почти 14 часов потребовалось спасателям города Орла для тушения и ликвидации огня в торговом центре на улице Октябрьской. Работы в «Атолле» продолжаются и сейчас.

7 января - Рождество Христово

6 Января 2017 19:12 – Общество
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Пенсия-2017: время перемен

2 Января 2017 16:35 – Общество
В пенсионной системе России в наступившем году произойдут важные изменения.

Информация

В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Москва» отметило 70-летие компании

28 Декабря 2016 12:41 – Общество
Уходящий год для ООО «Газпром трансгаз Москва» был достаточно напряжённым, но по всем направлениям деятельности компания выполнила свои планы.

В сотне лучших: орловские предприятия стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса

9 Января 2017 17:56 – Общество
В канун Нового года многие предприятия Орловщины были названы в числе победителей регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Три орловца вошли в состав сборной Запада на Матч Звёзд Ассоциации студенческого баскетбола

9 Января 2017 16:35 – Спорт
В число лучших попали баскетболисты «ОрёлГУ» Александр Дубняков, Никита Потапов и Диана Борзёнкова.

В связи с сильным похолоданием усилена работа орловских служб и ведомств

7 Января 2017 19:57 – Общество
Первый замгубернатора Орловской области, председатель областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Бударин дал поручение дежурным, аварийно-спасательным, ремонтным и оперативным службам обеспечить готовность к решению задач в сложившейся обстановке.

7 января - Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

6 Января 2017 20:23 – Общество
Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

«Мастерица» и Cтрана чудес

4 Января 2017 12:38 – Общество
Ещё девчонкой она мечтала стать режиссёром - и её мечта осуществилась!

Новый храм в Новой Ботанике

3 Января 2017 10:30 – Общество
Священник о. Дионисий Костомаров рад, что именно ему выпала честь строить новый храм и создавать новую православную общину на Орловщине.

Высокий уровень: Приём в Болхове

2 Января 2017 13:15 – Общество
В адрес губернатора Орловской области Вадима Потомского пришло благодарственное письмо от директора Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Всеволода Галкина.

Солнечная птица: Что ты рано встаёшь, голосисто поёшь?

31 Декабря 2016 15:07 – Общество
Это для нас год Петуха наступает раз в 12 лет, а у нашего героя из деревни Сидоровки Ливенского района каждый год проходит под знаком этой солнечной птицы.

Погода
Орёл -10 C

облачно
Ветер: север, 1 м/сек..
Давление: 750 мм.рт.ст.
Влажность: 58%
Восход: 08:45
Заход: 16:40
Выбор редакции
Обсуждаемое
Орловские журналисты примут участие в большой пресс-конференции президента
23 Декабря 2016 10:46  – 
1
СКР по Орловской области проводит проверку о приостановлении работы отделения реанимации Кромской ЦРБ
21 Декабря 2016 14:47  – 
1
Заканчивается первенство Орла по мини-футболу среди команд третьей группы
20 Декабря 2016 16:55  – 
4
 
Радио
Новости каждый час и хорошая музыка   Слушать он-лайн
Актуальное видео
 
Новости
 9 Января 2017 21:24
11 января в зале Орловской филармонии пройдёт концерт «Свет Христова Рождества»
 9 Января 2017 19:18
Заканчивается первенство Орла по мини-футболу среди команд второй группы
 9 Января 2017 18:37
В новогоднюю и рождественскую ночи самым популярным блюдом у орловцев стали гречневая каша и горячий чай
 9 Января 2017 18:10
Праздник на работе: орловские полицейские все 9 дней работали в усиленном режиме
 9 Января 2017 13:37
И.о. ректора ОГУ Ольга Пилипенко попала в десятку лучших студенческих руководителей, развивающих спорт в вузах
 7 Января 2017 20:59
След в истории: орловца, укравшего ноутбук, нашли по записям с камер и отпечатку обуви
 7 Января 2017 20:20
В Орле полицейские задержали двух грабителей, один из которых уже находился в федеральном розыске
 1 Января 2017 12:22
«Заповедные места родного края» - под таким названием на Орловщине стартует новый областной фотоконкурс
Смотреть все
Районы
Троснянский район
Пусть исполнятся мечты!
31 Декабря 2016 09:15  – 
Сосковский район
Орловчанка отсудила у владельца торгового центра 50 тысяч за сломанный сустав
29 Декабря 2016 14:50  – 
Шаблыкинский район
Жители Шаблыкинского района встретились с заместителем прокурора Орловской области
27 Декабря 2016 14:05  – 
Кромской район
Беспечность матери обернулась трагедией: под Орлом в огне погиб трёхлетний малыш
23 Декабря 2016 20:24  – 
Шаблыкинский район
На ферме в Шаблыкино не устранили нарушения и поплатились за это новым, увеличенным, штрафом
23 Декабря 2016 12:41  – 
Кромской район
Руководитель департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал ситуацию с Кромской ЦРБ
21 Декабря 2016 18:11  – 
Смотреть все >>
Наш паблик
Архив газет
Орловская правда
Спорт-Альянс