Дорогие орловцы! С Новым 2017 годом!!! В 2016 году орловцев больше всего интересовало качество детских товаров «Заповедные места родного края» - под таким названием на Орловщине стартует новый областной фотоконкурс В Орловской области ведётся серьёзная работа по выявлению нарушений при перевозках пассажиров Сдаётся в аренду встроенное нежилое помещение - 201,4 кв.м по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.1 Размещение объявлений "бегущей строкой" - от 100 руб. Тел. 76-30-44

Дорогие орловцы! С Новым 2017 годом!!!

30 Декабря 2016 12:58 – Общество
Новый год - это время исполнения желаний и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть под бой курантов в Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будьте счастливы!

Дух эпохи: «Орловская правда» сохранила незабываемую атмосферу Нового года времён СССР и периода перестройки

30 Декабря 2016 11:28 – Общество
В канун 2017 года мы решили рассказать читателям о том, какие новогодние желания орловцы загадывали 25 и 50 лет назад, из-за чего грустили и чему радовались.

Выдающимся жителям Орловской области вручили государственные награды

30 Декабря 2016 11:13 – Общество
В торжественном мероприятии, которое прошло вчера в областной администрации, приняли участие губернатор Орловской области Вадим Потомский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства, общественные деятели.

«Инфляция минус»: Для тарифов на ЖКУ новый год наступит 1 июля

28 Декабря 2016 14:23 – Общество
С 1 января 2017 года все тарифы на жилищно-коммунальные услуги на территории Орловской области не изменятся и останутся на уровне декабря 2016 года. Рост произойдёт с 1 июля 2017 года.

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Солнечная птица: Что ты рано встаёшь, голосисто поёшь?

31 Декабря 2016 15:07 – Общество
Это для нас год Петуха наступает раз в 12 лет, а у нашего героя из деревни Сидоровки Ливенского района каждый год проходит под знаком этой солнечной птицы.

Мы и время... Пусть 2017 год только радость принесёт!

30 Декабря 2016 13:08 – Общество
Каждый человек в конце года обычно подводит для себя итоги: вспоминает, каким был уходящий год, что он принёс, чем запомнился. В преддверии самого любимого народного праздника наши корреспонденты задали орловцам вопрос: «Какое событие 2016 года оказалось для вас самым значимым, ярким и запоминающимся?»

В 2016 году орловцев больше всего интересовало качество детских товаров

30 Декабря 2016 12:17 – Общество
Такие выводы сделало региональное управление Роспотребнадзора по итогам анализа звонков на горячие линии.

В Орловской области проходит акция «Декада безопасности детей»

30 Декабря 2016 12:01 – Общество
Мероприятие направлено на профилактику детского травматизма на дорогах. Завершится акция 9 января.

Орловский Роспотребнадзор снял с реализации непищевых продуктов почти на 3,5 миллиона рублей

29 Декабря 2016 10:09 – Общество
Основная часть забракованной продукции - швейные товары, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.

Пока спешит скорая: Прохожий вызвал медиков, а до приезда врачей сумел помочь пострадавшему

29 Декабря 2016 09:00 – Общество
Часто именно от первой медицинской помощи зависят жизнь и здоровье человека. Но до приезда врача помочь могут те, кто оказался рядом. Как действовать в различных ситуациях, рассказывает главный врач станции скорой помощи г. Орла Нина Панченко.

«Боярышник» с метанолом унёс жизни около 80 жителей Иркутска

29 Декабря 2016 01:17 – Общество
Массовое отравление, которое произошло в сибирском городе, заставило все регионы России проверить свои торговые точки и склады на предмет поддельной продукции.

Впереди у депутатов много работы

28 Декабря 2016 18:20 – Общество
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский дал интервью газете «Орловская правда».

Рубрика «Компас в мире вопросов»

28 Декабря 2016 17:32 – Общество
Уважаемые читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Ученик Колпнянского лицея 17-летний Николай Волков, спасший жизнь престарелому соседу, награждён медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»

28 Декабря 2016 14:14 – Общество
Юного героя наградили в ходе торжественного собрания по случаю празднования Дня спасателя в ОГИК.

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В Орловской области продолжается борьба с африканской чумой свиней
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 31 Декабря 2016 11:16
В Орловской области ведётся серьёзная работа по выявлению нарушений при перевозках пассажиров
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В Орловской области за год в ДТП погибли четыре ребёнка
 30 Декабря 2016 11:11
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Жители Шаблыкинского района встретились с заместителем прокурора Орловской области
27 Декабря 2016 14:05  – 
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