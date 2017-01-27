Жители деревни Жилина Орловского района остались без привычной автобусной остановки на Болховском шоссе

26 Января 2017 19:00 – Общество

Об этом они сообщили в письмах в различные инстанции и редакции орловских СМИ. Обращение жилинцев с 70-ю подписями с просьбой о помощи в возврате остановки пришло и в «Орловскую правду».