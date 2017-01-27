Такую акцию сегодня провели журналисты «Орловской правды».
Так, в 2016 году в сравнении с 2015-м их доля в общей массе изъятых подконтрольных веществ возросла на 6%.
Данная работа ведётся в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Об этом они сообщили в письмах в различные инстанции и редакции орловских СМИ. Обращение жилинцев с 70-ю подписями с просьбой о помощи в возврате остановки пришло и в «Орловскую правду».
Быть приглашённым в «Сириус» - это круто! Талантливые мальчишки и девчонки со всех концов нашей необъятной Родины - юные математики, биологи, химики и физики, спортсмены, танцоры, музыканты и художники - мечтают попасть на смену в «звёздный» центр на берегу Чёрного моря.
О преимуществах и особенностях такого способа получения государственных услуг нашему корреспонденту рассказал начальник областного управления информационных технологий Евгений Злоткин.
На территории региона запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 9 часов вечера до 10 утра ряду организаций общепита, расположенных в жилых домах.
Торжественная церемония дала старт череде праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию образования органов загса.
В рамках межрегионального сотрудничества законодательных органов власти в ЦФО делегация Орловского облсовета во главе со спикером Леонидом Музалевским 25 января с рабочим визитом посетила Брянскую область.
125 блокадных граммов: Редакция «Орловской правды» приглашает всех желающих узнать вкус блокадного хлеба.
Средства господдержки из федерального бюджета в размере 8,3 млрд рублей распределены между бюджетами 54 регионов РФ в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Это потребность современной жизни.
Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин ответил на вопросы журналистов о социально-экономическом положении региона.
Анатолий Анатольевич Гаращенко родился в 1969 году в городе Жданов Донецкой области. В 1995 году окончил Московскую академию ФСБ России по специальности «Юриспруденция».