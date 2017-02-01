Заместитель начальника полиции УМВД России по Орловской области Максим Тихонов рассказал о том, как орловские полицейские сработали в 2016 году.
Месяцем раньше киловатт-часов, потреблённых согласно показаниям общедомовых приборов учёта электроэнергии, было значительно меньше, а суммы в платёжках куда скромнее.
В общероссийском тренде создания индустриальных парков как точек привлечения инвестиций и достижения экономического роста Орловская область лидером не была, но и оставаться в аутсайдерах никак не желала. А что теперь?
И это не какая-то предполагаемая мифическая сумма, а реально выделяемые средства.
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Сегодня Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) выбирала обязательные общедоступные региональные каналы ЦФО, которые будут размещаться на 21-й кнопке.
В городской администрации состоялось подведение итогов городского этапа конкурса детского декоративно-прикладного и художественного творчества «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».
31 января в СУ СК РФ по Орловской области было подписано соглашение о сотрудничестве между Следственным управлением, региональной общественной организацией «Совет ветеранов следствия Орловской области», Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк» и поисковым отрядом «Костёр».
На совместном заседании инвестиционного совета Орловской области и регионального штаба проектных офисов обсудили реализацию основных направлений стратегического развития региона.
Связано это с тем, что эпидемический порог заболеваемости превышен на 7,3%. Причём дети в возрасте до 14 лет составили около 65% от общего числа заболевших.
Почему так произошло, что теперь будет с этими домами, рассказал нашему корреспонденту заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.
В работе коллегии приняли участие зампредседателя правительства Орловской области по безопасности Виталий Утешев, главный федеральный инспектор по Орловской области Афанасий Киселёв, первый зампредседателя Орловского облсовета Михаил Вдовин, руководители и представители правоохранительных органов и общественных организаций региона.
Несколько человек привлечены к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения.
На состоявшемся 27 января восьмом заседании облсовета были приняты положительные решения по всем вопросам, включённым в повестку дня. Практически все законопроекты и постановления получили единогласную поддержку депутатов.