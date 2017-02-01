В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2016 году Орловская область заняла 13-е место среди 85 регионов страны

1 Февраля 2017 12:17 – Общество

В общероссийском тренде создания индустриальных парков как точек привлечения инвестиций и достижения экономического роста Орловская область лидером не была, но и оставаться в аутсайдерах никак не желала. А что теперь?