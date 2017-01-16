Хотя «пациент» пока жив и есть возможность сохранить профессиональный статус, у зелёно-белых остались на это лишь гипотетические шансы.
Обильные снегопады, обрушившиеся на регионы центральной России, привели к осложнению ситуации на дорогах.
Церемония награждения проходила в Малом зале областной администрации в профессиональный праздник журналистов.
Губернатор Вадим Потомский поздравил присутствующих журналистов в День российской печати.
Церемония открытия корта состоялась 14 января.
В результате неблагоприятных погодных явлений на этих выходных возникает большая вероятность образования снежных заносов и накатов на федеральных трассах: М-2 «Крым», Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, Р-92 Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл.
Прокурор Орловской области Иван Полуэктов подвёл итоги года прошедшего и рассказал о планах надзорного ведомства на 2017-й.
В первую неделю нового года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области снизилась на 66%.
В работе журналиста, которая связана с разъездами, командировками, всякое бывает. Случаются и курьёзы, и жуткие нелепости, и анекдотические ситуации, которые подбрасывает сама жизнь.
Стали известны победители проекта «Best of Russia-2016» - крупнейшего фотопроекта в России. В этом году победителями стали 292 фотографа, в число которых вошёл известный орловский фотограф Андрей Сасин.
Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».
В Железнодорожном районном суде г. Орла продолжается заседание по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ЗАО «АПК «Орловская Нива» Сергея Будагова. Напомним, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере должностному лицу.
Об этом шла речь на селекторном совещании, которое провёл начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Василий Тонкошкуров.