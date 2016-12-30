Новый год - это время исполнения желаний и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть под бой курантов в Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будьте счастливы!
В канун 2017 года мы решили рассказать читателям о том, какие новогодние желания орловцы загадывали 25 и 50 лет назад, из-за чего грустили и чему радовались.
В торжественном мероприятии, которое прошло вчера в областной администрации, приняли участие губернатор Орловской области Вадим Потомский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства, общественные деятели.
С 1 января 2017 года все тарифы на жилищно-коммунальные услуги на территории Орловской области не изменятся и останутся на уровне декабря 2016 года. Рост произойдёт с 1 июля 2017 года.
Это для нас год Петуха наступает раз в 12 лет, а у нашего героя из деревни Сидоровки Ливенского района каждый год проходит под знаком этой солнечной птицы.
Каждый человек в конце года обычно подводит для себя итоги: вспоминает, каким был уходящий год, что он принёс, чем запомнился. В преддверии самого любимого народного праздника наши корреспонденты задали орловцам вопрос: «Какое событие 2016 года оказалось для вас самым значимым, ярким и запоминающимся?»
Такие выводы сделало региональное управление Роспотребнадзора по итогам анализа звонков на горячие линии.
Мероприятие направлено на профилактику детского травматизма на дорогах. Завершится акция 9 января.
Основная часть забракованной продукции - швейные товары, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.
Часто именно от первой медицинской помощи зависят жизнь и здоровье человека. Но до приезда врача помочь могут те, кто оказался рядом. Как действовать в различных ситуациях, рассказывает главный врач станции скорой помощи г. Орла Нина Панченко.
Массовое отравление, которое произошло в сибирском городе, заставило все регионы России проверить свои торговые точки и склады на предмет поддельной продукции.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский дал интервью газете «Орловская правда».
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Юного героя наградили в ходе торжественного собрания по случаю празднования Дня спасателя в ОГИК.