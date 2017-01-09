Солнечная птица: Что ты рано встаёшь, голосисто поёшь?

31 Декабря 2016 15:07 – Общество

Это для нас год Петуха наступает раз в 12 лет, а у нашего героя из деревни Сидоровки Ливенского района каждый год проходит под знаком этой солнечной птицы.