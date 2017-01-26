С инициативой назвать одну из улиц Орла в честь Аркадия Узловского выступил 26 января на сессии горсовета депутат Николай Паршиков.
В нём примут участие 36 лучших игроков из 10 тысяч студентов-баскетболистов.
Каких ещё перемен в ближайшем будущем следует ожидать орловцам в связи с новым законодательством в сфере обращения с отходами, рассказал нашему корреспонденту зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.
Депутаты нашли «потерянные» в контракте на уборку орловских улиц новые микрорайоны.
Областное УГИБДД проводит конкурс «Лучший водитель региона 57».
Александр Муромский ответит на вопросы читателей.
Михаил Семенюк, проживающий в доме №13 на улице Гагарина (неподалёку от Центрального рынка г. Орла), пытается добиться сноса незаконной постройки. Пока безуспешно.
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Татьяна Казакова с первого взгляда располагает к себе - улыбчивая, весёлая, открытая.
Госдума в первом чтении приняла закон об отмене уголовной ответственности за «шлепки» ребёнку. Орловские депутаты поддержали инициативу и направили обращение Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.