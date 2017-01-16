Глава региона Вадим Потомский поздравил орловских журналистов с Днём российской печати В Орловском институте культуры открылась выставка начинающих фотографов Грипп остановился, но не ушёл На Орловщине подведены итоги осенней призывной кампании 2016 года Губернаторы Орловской и Белгородской областей подписали соглашение о сотрудничестве Сдаётся в аренду встроенное нежилое помещение - 201,4 кв.м по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.1 Размещение объявлений "бегущей строкой" - от 100 руб. Тел. 76-30-44

Мы его не теряем: ФК «Орёл» лишится профессионального статуса, но выживет

16 Января 2017 18:09 – Общество
Хотя «пациент» пока жив и есть возможность сохранить профессиональный статус, у зелёно-белых остались на это лишь гипотетические шансы.

Вадим Потомский об уборке снега на Орловщине: «У нас нет первостепенных и второстепенных маршрутов»

16 Января 2017 16:37 – Общество
Обильные снегопады, обрушившиеся на регионы центральной России, привели к осложнению ситуации на дорогах.

Сотрудники Орловского издательского дома получили заслуженные награды в День печати

15 Января 2017 13:36 – Общество
Церемония награждения проходила в Малом зале областной администрации в профессиональный праздник журналистов.

В администрации региона торжественно поздравили орловских журналистов и СМИ

13 Января 2017 16:42 – Общество
Губернатор Вадим Потомский поздравил присутствующих журналистов в День российской печати.

Информация

В Должанском районе открыли новый хоккейный корт

16 Января 2017 13:32 – Общество
Церемония открытия корта состоялась 14 января.

На трассах Орловщины снег в выходные убирается 76 дорожными машинами

15 Января 2017 14:19 – Общество
В результате неблагоприятных погодных явлений на этих выходных возникает большая вероятность образования снежных заносов и накатов на федеральных трассах: М-2 «Крым», Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, Р-92 Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл.

Иван Полуэктов: «Никто не уйдёт от ответственности»

14 Января 2017 08:57 – Общество
Прокурор Орловской области Иван Полуэктов подвёл итоги года прошедшего и рассказал о планах надзорного ведомства на 2017-й.

Грипп остановился, но не ушёл

13 Января 2017 14:21 – Общество
В первую неделю нового года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области снизилась на 66%.

Ради нескольких строчек в газете

13 Января 2017 12:46 – Общество
В работе журналиста, которая связана с разъездами, командировками, всякое бывает. Случаются и курьёзы, и жуткие нелепости, и анекдотические ситуации, которые подбрасывает сама жизнь.

Бильд-редактор «Орловской правды» Андрей Сасин - один из лучших фотографов России

13 Января 2017 12:03 – Общество
Стали известны победители проекта «Best of Russia-2016» - крупнейшего фотопроекта в России. В этом году победителями стали 292 фотографа, в число которых вошёл известный орловский фотограф Андрей Сасин.

13 января - День российской печати

13 Января 2017 11:07 – Общество
Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».

В Орле по делу о взятке в 5 миллионов состоялось уже десять судебных заседаний

12 Января 2017 17:22 – Общество  –  1
В Железнодорожном районном суде г. Орла продолжается заседание по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ЗАО «АПК «Орловская Нива» Сергея Будагова. Напомним, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере должностному лицу.

На Орловщине подведены итоги осенней призывной кампании 2016 года

12 Января 2017 16:48 – Общество
Об этом шла речь на селекторном совещании, которое провёл начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Василий Тонкошкуров.

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В ДТП на автодороге Орёл-Брянск погиб пассажир Daewoo Matiz
13 Января 2017 12:36  – 
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В Орле по делу о взятке в 5 миллионов состоялось уже десять судебных заседаний
12 Января 2017 17:22  – 
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Орловские журналисты примут участие в большой пресс-конференции президента
23 Декабря 2016 10:46  – 
3
СКР по Орловской области проводит проверку о приостановлении работы отделения реанимации Кромской ЦРБ
21 Декабря 2016 14:47  – 
1
 
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В Орловской области убойный пункт работал с нарушениями
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Орловец пойдёт под суд за совершение действий сексуального характера в отношении ребёнка
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ООО «Отрадаагроинвест» оштрафовано за неисполнение предписания об устранении нарушений
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В Орловской области обнаружили лес-кругляк хвойных пород без документов
10 Января 2017 11:47  – 
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