Мы и время... Пусть 2017 год только радость принесёт!

30 Декабря 2016 13:08 – Общество

Каждый человек в конце года обычно подводит для себя итоги: вспоминает, каким был уходящий год, что он принёс, чем запомнился. В преддверии самого любимого народного праздника наши корреспонденты задали орловцам вопрос: «Какое событие 2016 года оказалось для вас самым значимым, ярким и запоминающимся?»