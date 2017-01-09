Речь идёт о пяти бульдозерах Б-150, средства от реализации которых будут направлены на частичное погашение задолженности по зарплате работников предприятия.
Почти 14 часов потребовалось спасателям города Орла для тушения и ликвидации огня в торговом центре на улице Октябрьской. Работы в «Атолле» продолжаются и сейчас.
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
В пенсионной системе России в наступившем году произойдут важные изменения.
Уходящий год для ООО «Газпром трансгаз Москва» был достаточно напряжённым, но по всем направлениям деятельности компания выполнила свои планы.
В канун Нового года многие предприятия Орловщины были названы в числе победителей регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
В число лучших попали баскетболисты «ОрёлГУ» Александр Дубняков, Никита Потапов и Диана Борзёнкова.
Вручение наград пройдёт 31 января в Москве.
Первый замгубернатора Орловской области, председатель областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Бударин дал поручение дежурным, аварийно-спасательным, ремонтным и оперативным службам обеспечить готовность к решению задач в сложившейся обстановке.
Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.
Ещё девчонкой она мечтала стать режиссёром - и её мечта осуществилась!
Священник о. Дионисий Костомаров рад, что именно ему выпала честь строить новый храм и создавать новую православную общину на Орловщине.
В адрес губернатора Орловской области Вадима Потомского пришло благодарственное письмо от директора Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Всеволода Галкина.
Это для нас год Петуха наступает раз в 12 лет, а у нашего героя из деревни Сидоровки Ливенского района каждый год проходит под знаком этой солнечной птицы.