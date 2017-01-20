В пресс-службе обладминистрации сообщили об открытии Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева 24 февраля.
В регионе зарегистрировано более 9 тысяч преступлений.
На эти цели проектом постановления Правительства РФ на 2017 год региону предусмотрено 716,2 млн рублей.
С 1 января 2017 года страховщики обязаны заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности в электронном виде.
Известная орловская художница и педагог встречает юбилей новой выставкой.
Лариса и Роман Должиковы - единственная семья, которая представляла наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года-2016», организованном Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обвинение просит назначить Сергею Будагову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и штрафа в размере 350 миллионов рублей.
В актовом зале поликлиники Советского района г. Орла прошло совместное заседание комитета по взаимодействию со СМИ и информационным технологиям и комитета по здравоохранению, социальной политике и взаимодействию с общественными объединениями областного Совета народных депутатов.
Утро 19 января. На термометре минус 10 градусов. Не трескучий крещенский мороз, но холод пробирает.
Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова пояснила, что внесение изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» обусловлено принятием соответствующего федерального закона.
21 января на площади Ленина в Орле в полдень состоится праздничное мероприятие «Просто будем вместе!»
Священнослужители, спасатели и медики заметили, что людей пришло очень много, большая часть из них - серьёзно настроенная молодёжь.
К примеру, в Орловской области доля малого и среднего бизнеса в общем объёме производственной деятельности в 2015 году составила 47%, а в прошедшем, 2016-м, по предварительным данным, уже не менее 53,5%.
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