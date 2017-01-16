Ради нескольких строчек в газете

13 Января 2017 12:46 – Общество

В работе журналиста, которая связана с разъездами, командировками, всякое бывает. Случаются и курьёзы, и жуткие нелепости, и анекдотические ситуации, которые подбрасывает сама жизнь.