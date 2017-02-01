Вадим Потомский отметил положительные сдвиги в работе по сбору налогов В регионе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7% На обеспечение жильём орловских ветеранов ВОВ выделено более 54 млн рублей Доходная часть бюджета области в 2016 году выросла на 947 миллионов В Орловской области восстановили 135 га леса Размещение объявлений "бегущей строкой" - от 100 руб. Тел. 76-30-44

Максим Тихонов: «На Орловщине стало спокойнее»

1 Февраля 2017 12:55 – Общество
Заместитель начальника полиции УМВД России по Орловской области Максим Тихонов рассказал о том, как орловские полицейские сработали в 2016 году.

Поставили на счётчик: Многие орловцы, получив в январе квитанции, были возмущены размером платы за ОДН

1 Февраля 2017 12:28 – Общество
Месяцем раньше киловатт-часов, потреблённых согласно показаниям общедомовых приборов учёта электроэнергии, было значительно меньше, а суммы в платёжках куда скромнее.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2016 году Орловская область заняла 13-е место среди 85 регионов страны

1 Февраля 2017 12:17 – Общество
В общероссийском тренде создания индустриальных парков как точек привлечения инвестиций и достижения экономического роста Орловская область лидером не была, но и оставаться в аутсайдерах никак не желала. А что теперь?

Рецепт для долгостроя: В завершение строительства многопрофильного медцентра в Орле в 2017 году вложат почти 350 миллионов

31 Января 2017 18:24 – Общество
И это не какая-то предполагаемая мифическая сумма, а реально выделяемые средства.

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Рубрика «Компас в мире вопросов»

1 Февраля 2017 18:37 – Общество
Уважаемые читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Право вещания на 21-й кнопке получил орловский телеканал «Первый областной»

1 Февраля 2017 16:45 – Общество
Сегодня Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) выбирала обязательные общедоступные региональные каналы ЦФО, которые будут размещаться на 21-й кнопке.

Мир безопасности глазами детей: в Орле подвели итоги конкурса

1 Февраля 2017 14:38 – Общество
В городской администрации состоялось подведение итогов городского этапа конкурса детского декоративно-прикладного и художественного творчества «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».

Поисковый отряд «Костёр», движение «Бессмертный полк России» и Следственный комитет будут вместе искать пропавших без вести во время войны солдат

1 Февраля 2017 14:36 – Общество
31 января в СУ СК РФ по Орловской области было подписано соглашение о сотрудничестве между Следственным управлением, региональной общественной организацией «Совет ветеранов следствия Орловской области», Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк» и поисковым отрядом «Костёр».

«Что-то здесь от Госплана…»

1 Февраля 2017 12:24 – Общество
На совместном заседании инвестиционного совета Орловской области и регионального штаба проектных офисов обсудили реализацию основных направлений стратегического развития региона.

Все школы Орла закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

31 Января 2017 17:46 – Общество
Связано это с тем, что эпидемический порог заболеваемости превышен на 7,3%. Причём дети в возрасте до 14 лет составили около 65% от общего числа заболевших.

Домам найдут хозяина: Около 80 многоэтажек в Дмитровском районе и в посёлке Хотынец не обслуживают ни управляющие компании, ни ТСЖ

31 Января 2017 14:17 – ЖКХ
Почему так произошло, что теперь будет с этими домами, рассказал нашему корреспонденту заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

По ту сторону свободы: В УФСИН России по Орловской области подвели итоги 2016 года

31 Января 2017 13:20 – Общество
В работе коллегии приняли участие зампредседателя правительства Орловской области по безопасности Виталий Утешев, главный федеральный инспектор по Орловской области Афанасий Киселёв, первый зампредседателя Орловского облсовета Михаил Вдовин, руководители и представители правоохранительных органов и общественных организаций региона.

Полицейские проверили орловские ночные клубы

31 Января 2017 12:01 – Общество
Несколько человек привлечены к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения.

Региональный парламент внёс изменения в главный финансовый документ Орловской области

31 Января 2017 11:12 – Общество
На состоявшемся 27 января восьмом заседании облсовета были приняты положительные решения по всем вопросам, включённым в повестку дня. Практически все законопроекты и постановления получили единогласную поддержку депутатов.

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Юная художница Елизавета Алиева представляла Орловщину в образовательном центре для особо одарённых детей в Сочи
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