21 января в центре Орла запретят стоянку транспорта В Орловской области продолжится субсидирование инвестиционных кредитов, полученных до 1 января 2017 года На Орловщине живёт одна из лучших молодых семей России В Ливнах начал работу епархиальный склад гуманитарной помощи «Ковчег» Сдаётся в аренду встроенное нежилое помещение - 201,4 кв.м по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.1 Размещение объявлений "бегущей строкой" - от 100 руб. Тел. 76-30-44

Орловский драмтеатр откроется 24 февраля премьерой спектакля по повести Тургенева

20 Января 2017 15:42 – Культура
В пресс-службе обладминистрации сообщили об открытии Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева 24 февраля.

Орловские полицейские подвели итоги 2016 года

20 Января 2017 12:21 – Общество
В регионе зарегистрировано более 9 тысяч преступлений.

В Орловской области продолжится субсидирование инвестиционных кредитов, полученных до 1 января 2017 года

20 Января 2017 12:13 – Новости
На эти цели проектом постановления Правительства РФ на 2017 год региону предусмотрено 716,2 млн рублей.

Купить ОСАГО станет проще

20 Января 2017 10:45 – Общество
С 1 января 2017 года страховщики обязаны заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности в электронном виде.

Информация

Ольга Тучнина: «Творческих планов ещё много!»

21 Января 2017 13:18 – Культура
Известная орловская художница и педагог встречает юбилей новой выставкой.

На Орловщине живёт одна из лучших молодых семей России

20 Января 2017 10:43 – Общество
Лариса и Роман Должиковы - единственная семья, которая представляла наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года-2016», организованном Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«План Барбаросса»: крах или триумф? В Орле прошли прения сторон в рамках судебного заседания по делу Будагова

19 Января 2017 18:15 – Общество
Обвинение просит назначить Сергею Будагову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и штрафа в размере 350 миллионов рублей.

Острые вопросы за круглым столом

19 Января 2017 16:25 – Общество
В актовом зале поликлиники Советского района г. Орла прошло совместное заседание комитета по взаимодействию со СМИ и информационным технологиям и комитета по здравоохранению, социальной политике и взаимодействию с общественными объединениями областного Совета народных депутатов.

Сила святой воды: Более 2 тысяч жителей Орла погрузились в купель в крещенскую ночь

19 Января 2017 16:16 – Общество
Утро 19 января. На термометре минус 10 градусов. Не трескучий  крещенский мороз, но холод пробирает.

Суть изменений в бюджете Орловской области обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам

19 Января 2017 16:08 – Экономика
Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова пояснила, что внесение изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» обусловлено принятием соответствующего федерального закона.

«Просто будем вместе!» Орловская молодёжь выразит благодарность за поддержку пострадавшим от пожара в ТЦ «Атолл»

19 Января 2017 09:48 – Общество  –  2
21 января на площади Ленина в Орле в полдень состоится праздничное мероприятие «Просто будем вместе!»

Более 6 тысяч жителей Орловщины окунулись в ледяную воду в крещенскую ночь

19 Января 2017 08:43 – Общество
Священнослужители, спасатели и медики заметили, что людей пришло очень много, большая часть из них - серьёзно настроенная молодёжь.

Значение бизнес-сообщества в экономической жизни страны будет возрастать

19 Января 2017 08:02 – Общество
К примеру, в Орловской области доля малого и среднего бизнеса в общем объёме производственной деятельности в 2015 году составила 47%, а в прошедшем, 2016-м, по предварительным данным, уже не менее 53,5%.

Рубрика «Компас в мире вопросов»

19 Января 2017 05:13 – Общество
Уважаемые читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

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