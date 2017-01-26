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Именем погибшего в авиакатастрофе орловца могут назвать улицу в областном центре

26 Января 2017 14:26 – Общество
С инициативой назвать одну из улиц Орла в честь Аркадия Узловского выступил 26 января на сессии горсовета депутат Николай Паршиков.

Звёзды зажгут: В Орле пройдёт Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола

25 Января 2017 12:33 – Общество
В нём примут участие 36 лучших игроков из 10 тысяч студентов-баскетболистов.

Отходы - в доходы: В Орловской области в 2018 году появятся мусороперерабатывающие предприятия

25 Января 2017 10:38 – Общество
Каких ещё перемен в ближайшем будущем следует ожидать орловцам в связи с новым законодательством в сфере обращения с отходами, рассказал нашему корреспонденту зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

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В Орле несколько дорог новых микрорайонов не были включены в список улиц 1-й и 2-й очереди уборки

26 Января 2017 14:43 – Общество
Депутаты нашли «потерянные» в контракте на уборку орловских улиц новые микрорайоны.

В феврале выберут лучшего водителя Орловской области

26 Января 2017 13:59 – Общество
Областное УГИБДД проводит конкурс «Лучший водитель региона 57».

Суд принял решение снести незаконно возведённые постройки, однако их владелец делать это не торопится

25 Января 2017 19:46 – Общество
Михаил Семенюк, проживающий в доме №13 на улице Гагарина (неподалёку от Центрального рынка г. Орла), пытается добиться сноса незаконной постройки. Пока безуспешно.

Рубрика «Компас в мире вопросов»

25 Января 2017 18:21 – Общество
Уважаемые читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Застройщик на час: Орловская пара бизнесменов оставляет дольщиков один на один с проблемными домами

25 Января 2017 14:57 – Общество
Руководимые Юрием Зайцевым и Ольгой Караваевой фирмы-застройщики подозрительно банкротятся, оставляя дольщиков с кучей проблем.

Ужель та самая Татьяна?..

25 Января 2017 13:26 – Общество
Когда она училась в начальной школе, то не позволяла себе лечь спать, пока не сделает все домашние задания.

Весной 2017 года норма призыва граждан на военную службу для Орловской области составит около 1000 человек

25 Января 2017 11:47 – Общество
Сотрудники военного комиссариата региона уже занимаются изучением призывных ресурсов.

Орловские депутаты выступают за традиционные меры воспитания детей в семье

25 Января 2017 11:02 – Общество
Госдума в первом чтении приняла закон об отмене уголовной ответственности за «шлепки» ребёнку. Орловские депутаты поддержали инициативу и направили обращение Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

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25 Января 2017 14:52  – 
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В ДТП на автодороге Орёл-Брянск погиб пассажир Daewoo Matiz
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В Орле по делу о взятке в 5 миллионов состоялось уже десять судебных заседаний
12 Января 2017 17:22  – 
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В Орловской области в 2016 году проверили 57 учреждений, оказывающих платные медицинские услуги
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В Орле пройдёт чемпионат и первенство по лыжным гонкам
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В Орловской области стартовали компьютерные курсы для пенсионеров
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ДТП под Орлом унесло жизни двух водителей
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Орловский район
В Орловском районе обустроят мусорные контейнерные площадки
20 Января 2017 10:51  – 
Ливенский район
В Ливнах начал работу епархиальный склад гуманитарной помощи «Ковчег»
18 Января 2017 18:15  – 
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