Значение бизнес-сообщества в экономической жизни страны будет возрастать

19 Января 2017 08:02 – Общество

К примеру, в Орловской области доля малого и среднего бизнеса в общем объёме производственной деятельности в 2015 году составила 47%, а в прошедшем, 2016-м, по предварительным данным, уже не менее 53,5%.