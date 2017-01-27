На Орловщине ограничили продажу пива в ночное время ряду организаций В области активизировались социальные мошенники Всё больше орловцев предпочитают получать госуслуги в электронном виде Орловские депутаты выступают за традиционные меры воспитания детей в семье Именем погибшего в авиакатастрофе орловца могут назвать улицу За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 10,3% Вадиму Потомскому вручена медаль «90 лет ДОСААФ России» Размещение объявлений "бегущей строкой" - от 100 руб. Тел. 76-30-44

В День снятия блокады Ленинграда орловцы попробовали блокадный хлеб

27 Января 2017 16:07 – Общество
Такую акцию сегодня провели журналисты «Орловской правды».

Смертельная иллюзия: На Орловщине наблюдается тревожная тенденция роста потребления синтетических наркотиков

27 Января 2017 10:33 – Общество
Так, в 2016 году в сравнении с 2015-м их доля в общей массе изъятых подконтрольных веществ возросла на 6%.

Жители деревни Жилина Орловского района остались без привычной автобусной остановки на Болховском шоссе

26 Января 2017 19:00 – Общество
Об этом они сообщили в письмах в различные инстанции и редакции  орловских СМИ. Обращение жилинцев с 70-ю подписями с просьбой о помощи в возврате остановки пришло и в «Орловскую правду».

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Юная художница Елизавета Алиева представляла Орловщину в образовательном центре для особо одарённых детей в Сочи

28 Января 2017 14:14 – Общество
Быть приглашённым в «Сириус» - это круто! Талантливые мальчишки и девчонки со всех концов нашей необъятной Родины - юные математики, биологи, химики и физики, спортсмены, танцоры, музыканты и художники - мечтают попасть на смену в «звёздный» центр на берегу Чёрного моря.

Всё больше жителей Орловщины предпочитают получать госуслуги в электронном виде

28 Января 2017 08:38 – Общество
О преимуществах и особенностях такого способа получения государственных услуг нашему корреспонденту рассказал начальник областного управления информационных технологий Евгений Злоткин.

На Орловщине ограничили продажу пива в ночное время ряду организаций

27 Января 2017 14:44 – Общество
На территории региона запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 9 часов вечера до 10 утра ряду организаций общепита, расположенных в жилых домах.

В пос. Хомутово после капремонта открыт территориальный сектор загса Новодеревеньковского и Краснозоренского районов

27 Января 2017 10:21 – Общество
Торжественная церемония дала старт череде праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию образования органов загса.

Депутатский визит

27 Января 2017 09:30 – Общество
В рамках межрегионального сотрудничества законодательных органов власти в ЦФО делегация Орловского облсовета во главе со спикером Леонидом Музалевским 25 января с рабочим визитом посетила Брянскую область.

Сегодня - День снятия блокады города Ленинграда

27 Января 2017 09:23 – Общество
125 блокадных граммов: Редакция «Орловской правды» приглашает всех желающих узнать вкус блокадного хлеба.

На строительство и реконструкцию сельских автодорог Орловщина получит 211,7 млн рублей субсидий

26 Января 2017 17:46 – Общество
Средства господдержки из федерального бюджета в размере 8,3 млрд рублей распределены между бюджетами 54 регионов РФ в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

С заботой о детях: На Орловщине построят две новые школы

26 Января 2017 17:34 – Общество
Это потребность современной жизни.

Александр Бударин: «Нет повода для пессимизма»

26 Января 2017 16:09 – Общество
Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин ответил на вопросы журналистов о социально-экономическом положении региона.

Орловскую жилищную инспекцию возглавил Анатолий Гаращенко

26 Января 2017 15:42 – Общество
Анатолий Анатольевич Гаращенко родился в 1969 году в городе Жданов Донецкой области. В 1995 году окончил Московскую академию ФСБ России по специальности «Юриспруденция».

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